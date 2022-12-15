Москва, 15 декабря, 2022, 16:05 — ИА Регнум. Планы развития в России военно-промышленного комплекса и гособоронзаказа нужно скорректировать с учётом новых реалий. Об этом 15 декабря на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM ВПК

Он подчеркнул, что недопустимо затягивать с этим вопросом и допускать формальный подход.

Напомним, девятый пакет антироссийских санкций, который обсуждают в Евросоюзе, предполагает введение ограничений в отношении 169 организаций, которые сотрудничают с российским ВПК. Пока страны ЕС не смогли по нему договориться.