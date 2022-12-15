Москва, 15 декабря, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Перспективным покупателем российского газа является Турция, заявил 15 декабря президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Владимир Путин «Одним из ключевых растущих потребителей российского газа являются и наши соседи, включая Турцию. Её газовая инфраструктура обладает серьёзным потенциалом».

Поставки российского газа на Восток будут увеличены, поскольку страны Запада сами испортили отношения с Россией.

Напомним, 15 декабря стало известно, что страны Европейского союза намерены в 20-х числах декабря согласовать потолок цен на российский газ. Предположительно, он составит $2,1 тыс. за 1 тыс. куб. м.