Ново-Огарево, Московская область, 15 декабря, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Россия выполнит все финансовые обязательства по социальным проектам. Страна продолжит вести ответственную финансовую и макроэкономическую политику, что является важным не только в сегодняшних условиях, но и в долгосрочной перспективе. Об этом заявил 15 декабря в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Мы сохраним ответственную финансовую и макроэкономическую политику, что гарантирует в ближайшие три года не только полное финансирование социальных обязательств, но и решение новых задач, стоящих перед страной», — заявил президент.

Напомним, что и ранее президент РФ Владимир Путин заявлял о необходимости сохранять «ответственное управление государственными финансами», а также стабильность цен, что позволит гражданам страны увеличивать свои доходы при росте экономических показателей в стране.