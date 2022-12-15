Москва, 15 декабря, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что федеральный бюджет будет исполнен с небольшим дефицитом в 2% ВВП. Об этом глава российского государства заявил 15 декабря в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Иван Шилов ИА REGNUM Бюджет

Президент отметил, что это один из лучших показателей среди стран «Большой двадцатки».

Ожидается также, что в целом в текущем и следующем годах федеральный бюджет России будет исполнен с небольшим дефицитом — около 2% ВВП.

Российский лидер в ходе заседания отметил, что бюджет на следующие три года предполагает постепенное снижение дефицита до менее чем 1% ВВП в 2025 г.

«Подчеркну, финансовая и макроэкономическая политика важна не только для ответа на текущие вызовы, но и в долгосрочной перспективе», — добавил глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что снижение валового внутреннего продукта (ВВП) по итогам 2022 года составит около 2,5%.