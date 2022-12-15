Москва, 15 декабря, 2022, 15:48 — ИА Регнум. России навязывают санкции, но она сможет двигаться вперёд и с опорой только на свои ресурсы. Об этом 15 декабря на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Российский лидер отметил, что развитие страны продолжится, несмотря на внешнее давление.

«Мы обязательно станем сильнее, реализуем качественно новые проекты, выведем Россию на более высокий технологический уровень, обеспечим её экономический, финансовый, технологический и кадровый суверенитет», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что расчёт Запада обрушить экономику России с помощью санкций и кражи валютных резервов, как это можно видеть, не оправдался.