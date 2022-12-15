Москва, 15 декабря, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете на вылов китов, дельфинов, косаток и морских свиней в учебных и культурно-просветительских целях для дельфинариев и океанариумов, передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря.

NASA Дельфин

«Ничего хорошего в дельфинариях, океанариумах нет», — отметила депутат Госдумы Светлана Бессараб («Единая Россия»).

При этом предлагается возможность выдачи разрешения на добычу (вылов) китообразных в исключительных случаях в соответствии с принятым решением комиссии правительства по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса.

Анализ возможных негативных последствий введенного запрета, в том числе в части необходимости сохранения возможности вылова китообразных в учебных культурно-просветительских целях для сохранения и восстановления их естественных популяций, а также учитывая международный опыт в указанных вопросах, указывает на необходимость установления возможности добычи морских млекопитающих в научных целях в строго ограниченном количестве и исключительных целях, отмечают в комитете Госдумы по аграрным вопросам.

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Организации, осуществлявшие незаконный отлов косаток и белух для «китовой тюрьмы», выплатили штрафы на сумму более 65 млн рублей, сообщила в 2019 году пресс-группа пограничного управления ФСБ по Приморскому краю.