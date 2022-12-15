Харьков, Украина, 15 декабря, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Пункты управления ВСУ подверглись атаке ВС РФ в Харьковской области в рамках спецоперации, сообщил 15 декабря журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Z

Представитель российского военного ведомства уточнил, что поражение было нанесено в районе села Синьковка пункту управления 105-й бригады территориальной обороны ВСУ и в районе села Петропавловка — 92-й отдельной механизированной бригаде.

Кроме того, российские военные нанесли удар по 45 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, поразив в 86 районах как технику, так и боевиков. Удары наносили ракетные войска и артиллерия.