Москва, 15 декабря, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что снижение Валового внутреннего продукта (ВВП) по итогам 2022 года составит около 2,5%. Об этом глава государства заявил в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

«Снижение ВВП РФ по итогам года составит около 2,5%», — заявил глава российского государства.

Ранее Владимир Путин прогнозировал, что снижение ВВП составит 2,9%, но, согласно последнему прогнозу, снижение будет еще меньше — около 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал, что на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент Владимир Путин выступит с объемной и содержательной речью.

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