Москва, 15 декабря, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Снижение уровня бедности в России до 10,5% является небольшим, но достижением. Об этом 15 декабря на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил президент РФ Владимир Путин.

Kremlin.ru Владимир Путин

Он отметил, что движение проходит в верном направлении. Президент также указал, что зафиксирован и рост доходов населения.

«Доходы наименее обеспеченной части населения также подросли на 27,8% в номинале. В номинале, хочу это подчеркнуть», — добавил российский лидер.

Напомним, уровень бедности в России достиг 10,5% в третьем квартале 2022 года. В аналогичном отчётном периоде 2021 года данный показатель составил 11%.