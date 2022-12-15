Москва, 15 декабря, 2022, 15:37 — ИА Регнум. За последние сутки ВС РФ в ходе специальной военной операции удалось уничтожить украинскую радиолокационную станцию (РЛС) контрбатарейной борьбы. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков на брифинге 15 декабря.

Mil.ru Игорь Конашенков

По информации источника, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США уничтожена в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики (ДНР).

Как передает ИА REGNUM, ранее в ходе брифинга Конашенков сообщил об уничтожении склада оружия и спецтехники ВСУ в районе Тягинки Херсонской области.