Москва, 15 декабря, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Бывший заместитель министра транспорта РФ Владимир Токарев, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, останется под стражей ещё как минимум на месяц. Такое решение 15 декабря принял Хорошевский суд Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Арест

Читайте также: Задержан замминистра транспорта РФ Владимир Токарев

«Вынесено постановление о продлении срока содержания под стражей в отношении Токарева Владимира Александровича до 18 января 2023 года», — уточнила представитель пресс-службы суда.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель министра транспорта РФ Владимир Токарев был задержан в рамках следственных действий по делу о коррупции. По информации телеграм-каналов, задержание Токарева может быть связано с хищениями в компании «Спецтрансстрой», в которой он с 2016 по 2018 год занимал должность первого заместителя гендиректора.

Токареву предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).