Москва, 15 декабря, 2022, 17:32 — ИА Регнум. Федеральная резервная система США в очередной раз повысила ставку, что стало поводом для новой экспертной дискуссии о том, к каким результатам для мировой и американской экономики может привести такая политика заокеанского регулятора. По просьбе ИА REGNUM ряд российских экономистов 15 декабря также поделились своим видением этой ситуации и рассказали о том, откажется ли ФРС США от дальнейшего увеличения ставки.

AgnosticPreachersKid ФРС США, Вашингтон

«Для эффективной борьбы с инфляцией нужно установить уровень процентной ставки, сопоставимый с уровнем инфляции, — сказал доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов. — В 1981 году, к примеру, ФРС США потребовалось поднять ставку даже выше инфляции — тогда это принесло успех. Сейчас же ключевые ставки в США и ЕС остаются ниже, чем это необходимо. Скорее всего, рост ключевой ставки США продолжится, хотя и меньшим темпом. Повышение ставки вполне может приблизить наступление рецессии, которая является типичной реакцией экономики на ужесточение денежно-кредитной политики. Однако долгий период высокой инфляции чреват стагфляцией (стагнацией на фоне высокой инфляции), что является ещё худшим бедствием, чем рецессия».

В свою очередь, доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев призвал не забывать, что объем долларовой денежной массы в американской экономике и в глобальной финансовой системе продолжает сокращаться. Параллельно с этим происходит сокращение баланса ФРС.

«Сокращение долларовой ликвидности с высокой вероятностью приведет к рецессии в США в первой половине 2023 года. К этому могут добавиться большие распродажи рисковых активов (акции, криптовалюты, сырьевые товары), — сказал Дорофеев. — При этом монетарная политика США остается стимулирующей, несмотря на все ужесточения со стороны регулятора, и при текущем состоянии рынка труда США и прочих равных условиях это является проинфляционным фактором. Поэтому глава ФРС дал четкий сигнал рынку, что инвесторам не стоит рассчитывать на быстрый разворот в политике федрезерва».

Дорофеев также полагает, что повышение ставок продолжится, однако уже не такими темпами, как раньше.

«На данный момент рынок оценивает будущую динамику процентной ставки ФРС примерно так: одно повышение на 25 б. п. на январском заседании, еще одно повышение в марте 2023 года и далее большая пауза на полгода, в течение которых необходимо будет посмотреть, как экономика и цены отреагируют на действия федрезерва и как проявится кумулятивный эффект от сокращения ликвидности в системе. Таким образом, мы поддерживаем идею разворота в цикле монетарной политики ФРС примерно в конце II — середине III квартала 2023 года с оговоркой, что прочие факторы остаются на тех же уровнях», — полагает Дорофеев.

Кроме того, есть точка зрения, что очевидным результатом повышения ставки ФРС для американской экономики станет замедление темпов ее роста. В частности, так полагает профессор департамента банковского дела и финансовых рынков финансового университета при правительстве РФ Алим Фиапшев.

«США уже балансируют на грани рецессии, хотя прогноз регулятора по ВВП в 2022 году был улучшен с 0,2% до 0,5%, — сказал он. — Еще одним последствием такой политики ФРС может стать укрепление национальной валюты. Однако последние новости указывают пока на противоположный эффект — снижение индекса американского доллара. Ставка будет повышаться и дальше, но темпы ее роста замедлятся в 2023 году. В феврале и марте 2023 года следует ожидать повышений на 25 б. п.»

Впрочем, это не единственный результат, которого может добиться американский регулятор. Последствия его политики скоро на себе почувствуют и другие экономики. Как полагает старший преподаватель департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Ксения Бондаренко, одним из последствий роста ставки ФРС может стать дорогой доллар, что увеличит стоимость фондирования — многим компаниям придется приостановить инвестиции.

«Во-вторых, произойдет отток капитала из других развитых стран в США. Некоторые государства — ЕС и Япония — из-за разницы ставок сталкиваются с локальными проблемами оттока капитала. В идеале им тоже надо повышать ставки, но они не могут этого делать такими же темпами, как делают США, из-за того, что евро и иена — не такие ликвидные, как доллар, а кроме того, высокая долговая нагрузка в случае поднятия ставок усилит риски дефолта», — объяснила Бондаренко.

По ее словам, в данный момент ни один из членов ФРС не прогнозирует снижения ставки в 2023 году и, скорее всего, она продолжит расти.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский заявил, что политика ФРС США останется ястребиной.