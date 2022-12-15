В Херсонской области ВС России уничтожили склад оружия и спецтехники ВСУ
Херсон, 15 декабря, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Склад ВСУ с оружием и техникой уничтожили российские военные в ходе спецоперации, сообщил 15 декабря журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Минобороны России
Игорь Конашенков
«В районе населённого пункта Тягинка Херсонской области уничтожен склад вооружения, военной и специальной техники украинских войск», — сообщил Конашенков.
Напомним, Херсонская область частично находится под контролем ВСУ, в том числе город Херсон, который сегодня, 15 декабря, остался без энергоснабжения. В Киеве жалуются на то, что Россия «пытается растянуть фронт» якобы во избежание «катастрофы».