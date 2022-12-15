Херсон, 15 декабря, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Склад ВСУ с оружием и техникой уничтожили российские военные в ходе спецоперации, сообщил 15 декабря журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Минобороны России Игорь Конашенков

«В районе населённого пункта Тягинка Херсонской области уничтожен склад вооружения, военной и специальной техники украинских войск», — сообщил Конашенков.

Напомним, Херсонская область частично находится под контролем ВСУ, в том числе город Херсон, который сегодня, 15 декабря, остался без энергоснабжения. В Киеве жалуются на то, что Россия «пытается растянуть фронт» якобы во избежание «катастрофы».