Москва, 15 декабря, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект о частной охранной и детективной деятельности, передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Устанавливается пять основных видов охранных услуг: защита жизни и здоровья; охрана объектов и имущества; обеспечение порядка при массовых мероприятиях; проектирование, монтаж и эксплуатация технических средств охраны; обеспечение режима на охраняемых объектах. Одновременно разрешается вести дополнительную профильную деятельность.

Также вводится новая категория частных охранников — «телохранитель». При этом пользоваться они смогут только оружием ограниченного поражения.

Кроме того, вводится страхование профессиональной ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц при оказании охранных услуг.

Законопроектом ужесточаются требования к учредителям и участникам частных охранным предприятиям. Охранная деятельность должна быть для них основным видом деятельности/местом работы.

Росгвардия получает полномочия по установлению образца личной карточки частного охранника, порядка ее учета и выдачи, порядка ведения реестра личных карточек частных охранников и предоставления сведений из него.

Заодно принято решение разделить частных охранников и частных детективов.

В России зарегистрировано 17,5 тыс. частных охранных структур и свыше 670 тыс. квалифицированных охранников. Под их охраной находится более 1,4 млн объектов, привели данные в Госдуме.

Кроме того, в России зарегистрировано чуть менее 1 тыс. частных детективов.