Брюссель, 15 декабря, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Вынесение на саммит Евросоюза вопроса о помощи киевскому режиму в едином пакете с другими вопросами выглядит как попытка замаскировать нежелание помогать украинскому руководству. Об этом 15 декабря заявил журналистам прибывший в Брюссель на саммит премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Kancelaria Premiera Матеуш Моравецкий

«Объединение €18 млрд помощи Украине с такими не относящимися к помощи темами как налог от международных корпораций — это какая-то ненужная ошибка и попытка шантажа», — сказал Моравецкий.

Он отметил, что готов обсуждать разные темы, но не понимает, зачем объединять несвязанные между собой вопросы.

Напомним, на саммите стран-членов Евросоюза планируется обсудить пакет мер, в который, кроме вопроса о помощи киевскому режиму, внесли обсуждение плана расходов Венгрии, проведения налоговой реформы и «разморозки» финансовой помощи для Будапешта. Если по одному из вопросов не будет договорённости, то не получится принять весь пакет.