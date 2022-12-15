Москва, 15 декабря, 2022, 15:22 — ИА Регнум. До 40 военных киевского режима было уничтожено российскими военными в ходе спецоперации за последние сутки на южнодонецком направлении. Об этом 15 декабря сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«Суточные потери [киевских] войск на данном направлении составили до 40 военнослужащих убитыми и ранеными и четыре автомобиля», ― говорится в новой сводке, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

Также на данном направлении ударами авиации и огнём артиллерии были поражены резервы противника в районе населённого пункта Доброволье Донецкой Народной Республики. Кроме того, в районе населённого пункта Павловка ДНР обнаружены и уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ.

Ранее по теме: ВС РФ пресекли попытку переброски резервов ВСУ на территории ДНР

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 14 декабря, российские военные пресекли попытку боевиков ВСУ перебросить свои резервы в район двух населённых пунктов ДНР ― Пречистовка и Новосёлка. Эту попытку ВС РФ сорвали «нанесением огневого поражения по колоннам ВСУ».

По данным Минобороны РФ, на южнодонецком направлении суточные потери ВСУ составили порядка 80 боевиков. Также бандеровская армия потеряла три боевые бронированные машины и четыре автомобиля.