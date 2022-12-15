Москва, 15 декабря, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) России пресекли попытки контратак четырех штурмовых групп боевиков ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом 15 декабря рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Mil.ru Игорь Конашенков

«На краснолиманском направлении в результате ударов армейской авиации и огня артиллерии пресечена попытка четырёх штурмовых групп ВСУ контратаковать в направлении населённых пунктов Площанка, Голиково и Кременная Луганской Народной Республики», — сказал он.

Кроме того, официальный представитель Минобороны уточнил, что в результате этого было уничтожено свыше 40 нацистов Киева, а также одна БМП и три бронеавтомобиля ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что российские войска упреждающим огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем, а также ударами армейской авиации сорвали попытки атак боевиков киевского террористического режима на купянском направлении.