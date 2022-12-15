Москва, 15 декабря, 2022, 15:27 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооружённых сил России за прошедшие сутки сбили 11 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Министерство обороны РФ Работа системы ПВО

По данным военного ведомства, БПЛА противника были сбиты над территорией Донецкой Народной Республики, возле населённых пунктов Степное, Новоандреевка, Вольное и Никольское, а также над Запорожской областью, возле сёл Садовое, Семёновка.

Кроме того, сообщается, что средства российской ПВО сбили в Запорожской области два снаряда реактивной системы «Ураган», которые были запущены в район села Новогоровка в Запорожской области.

Стоит отметить, что ранее в Минобороны также сообщили о сбитом украинском самолёте МиГ-29 и вертолёте противника Ми-8.