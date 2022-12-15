* запрещённая в России организация

Вашингтон, 15 декабря, 2022, 15:17 — ИА Регнум. США намерены щедро отблагодарить того, кто предоставит сведения о местонахождении Ибрагима аль-Баннаа — одного из лидеров террористической группировки «Аль-Каида на Аравийском полуострове» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Известный по кличке Абу Айман аль-Масри, еще пять лет назад он был внесен Госдепом США в список лиц, являющихся особо опасными террористами.

Иван Шилов ИА REGNUM Террорист

В объявлении, размещенном на официальной странице посольства США в Йемене, говорится, что средства на вознаграждение предоставлены в рамках специальной программы «Вознаграждение за справедливость».

О главаре террористической группировки «Аль-Каида на Аравийском полуострове» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Ибрагиме аль-Баннаа известно, что он гражданин Египта. Является одним из последних авторитетных руководителей «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). За последние годы несколько раз сообщалось о его ликвидации, но всякий раз эти слухи не подтверждались.