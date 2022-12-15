КС подтвердил ответственность организаций за нарушение ПДД их сотрудниками
КС РФ подтвердил ответственность организаций за нарушение ПДД их сотрудниками
Санкт-Петербург, 15 декабря, 2022, 17:32 — ИА Регнум. Организации, являющиеся собственниками автомобильного транспорта, несут ответственность за нарушение Правил дорожного движения их работниками. Такое положение закрепил своим решением 15 декабря Конституционный суд РФ
Дело о проверке конституционности части 2 статьи 2.6.1 КоАП РФ было рассмотрено по запросу Октябрьского районного суда города Екатеринбурга.
В производстве этого суда находится жалоба «Банка Уралсиб». Ему выписали штраф за нарушение ПДД, поскольку в момент нарушения принадлежащим банку автомобилем Lada Granta управлял служащий банка. Однако при фиксации правонарушения автомобиль формально находился в пользовании другого лица, и на этом основании банк потребовал отменить штраф. Районный суд не смог вынести однозначного решения, усмотрев неопределенность нормы, и обратился в КС.
Конституционный суд напомнил, что при рассмотрении похожего дела в январе 2019 года он решил, что управление транспортным средством компании-собственника не означает переход владения им от работодателя к работнику. Поэтому работодатель, обеспечивая дисциплину труда, вправе воздействовать на работника и минимизировать риск дальнейшего нарушения им ПДД.
«Оспоренная норма не предполагает освобождения от административной ответственности организации, если её автомобилем в момент фиксации правонарушения управлял работник этой организации. Любое иное истолкование нормы исключается», — разъяснили в Конституционном суде РФ.