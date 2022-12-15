Санкт-Петербург, 15 декабря, 2022, 17:32 — ИА Регнум. Организации, являющиеся собственниками автомобильного транспорта, несут ответственность за нарушение Правил дорожного движения их работниками. Такое положение закрепил своим решением 15 декабря Конституционный суд РФ

Дарья Драй ИА REGNUM Конституционный суд РФ

Дело о проверке конституционности части 2 статьи 2.6.1 КоАП РФ было рассмотрено по запросу Октябрьского районного суда города Екатеринбурга.

В производстве этого суда находится жалоба «Банка Уралсиб». Ему выписали штраф за нарушение ПДД, поскольку в момент нарушения принадлежащим банку автомобилем Lada Granta управлял служащий банка. Однако при фиксации правонарушения автомобиль формально находился в пользовании другого лица, и на этом основании банк потребовал отменить штраф. Районный суд не смог вынести однозначного решения, усмотрев неопределенность нормы, и обратился в КС.

Конституционный суд напомнил, что при рассмотрении похожего дела в январе 2019 года он решил, что управление транспортным средством компании-собственника не означает переход владения им от работодателя к работнику. Поэтому работодатель, обеспечивая дисциплину труда, вправе воздействовать на работника и минимизировать риск дальнейшего нарушения им ПДД.

«Оспоренная норма не предполагает освобождения от административной ответственности организации, если её автомобилем в момент фиксации правонарушения управлял работник этой организации. Любое иное истолкование нормы исключается», — разъяснили в Конституционном суде РФ.