Москва, 15 декабря, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым определяются особенности приватизации объектов речного порта, передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Порт

«Цель законопроекта — это создание условий для упрощенного и ускоренного вовлечения в хозяйственный оборот объектов речных портов, принадлежащих казне Российской Федерации, находящихся в неудовлетворительном состоянии и невостребованных в качестве объектов внутреннего водного транспорта», — сказал в ходе заседания замминистра транспорта РФ Дмитрий Зверев.

Документом, в том числе, определяется порядок и условия приватизации объектов, находящихся в неудовлетворительном состоянии, а также не востребованных объектов. При этом установленные особенности приватизации объектов, находящихся в неудовлетворительном состоянии, не будут распространяться на объекты, признанные не востребованными в качестве объектов инфраструктуры внутреннего водного транспорта.

Кроме того, предлагается ввести новое понятие «объекты инфраструктуры внутреннего водного транспорта». Под ним будут пониматься здания, сооружения, устройства, оборудование и иные объекты, используемые для обеспечения судоходства и иной деятельности внутреннего водного транспорта. Также предусматривается, что портовые гидротехнические сооружения, перегрузочные комплексы и иное расположенное на территории и в акватории порта имущество, за исключением объектов, не подлежащих приватизации, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, могут приватизироваться в порядке и способами, которые установлены российским законодательством о приватизации, с учетом предусмотренных условий и особенностей, при условии использования приватизируемого имущества новым собственником для обслуживания пассажиров и судов, погрузки, выгрузки, приема, хранения и выдачи грузов, взаимодействия с другими видами транспорта.

Допускается приватизация объектов речного порта, отнесенных к объектам, находящимся в неудовлетворительном состоянии при условии приведения новым собственником объекта речного порта в удовлетворительное состояние.

Правительство РФ предлагается наделить полномочиями по установлению критериев отнесения объектов речного порта к объектам, находящимся в неудовлетворительном состоянии или не востребованным в качестве объектов инфраструктуры внутреннего водного транспорта. Также оно будет принимать решение об отнесении объектов, расположенных в портах, в которых не установлены границы, находящихся в собственности государства, к объектам, находящимся в неудовлетворительном состоянии или не востребованным в качестве объектов внутреннего водного транспорта.

Минтранс РФ предлагается наделить полномочиями по установлению порядка принятия Росморречфлотом решения об отнесении объектов, расположенных в портах, в которых установлены границы, к объектам, находящимся в неудовлетворительном состоянии и не востребованным в качестве объектов инфраструктуры внутреннего водного транспорта.