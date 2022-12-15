Купянск, Украина, 15 декабря, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Склад боеприпасов бандеровской армии уничтожили российские военные в районе города Купянска (Харьковской области) в ходе спецоперации, сообщил 15 декабря журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

«В районе города Купянск в Харьковской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ», — сказал Конашенков.

Напомним, накануне, 14 декабря, Минобороны РФ сообщило об уничтожении в ходе спецоперации на купянском направлении до 100 украинских боевиков.