Москва, 15 декабря, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Российские военные продолжают продвигаться вперёд на донецком направлении. Об этом 15 декабря сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

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«На донецком направлении российские войска продолжают наступательные действия, в результате которых заняты новые выгодные рубежи и позиции», ― говорится в новой сводке, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

В Минобороны добавили, что в течение суток киевские боевики предприняли попытки восстановить положение своих войск в районах населённых пунктов Северное и Красногоровка Донецкой Народной Республики, однако они оказались безуспешными.

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«Все контратаки ВСУ были отражены. Потери противника на данном направлении за сутки составили около 30 военнослужащих [киевского режима] убитыми и ранеными, бронетранспортёр и два автомобиля», ― указали в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря в ходе наступления на донецком направлении российские военные освободили часть населённого пункта Водяное. Было уничтожено порядка 50 боевиков ВСУ и восемь единиц техники, в том числе один танк противника, три бронемашины и четыре пикапа.