Москва, 15 декабря, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Российские войска упреждающим огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем, а также ударами армейской авиации сорвали попытки атак боевиков киевского террористического режима на купянском направлении. Об этом 15 декабря рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Минобороны России СВО

«На купянском направлении упреждающим огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем, ударами армейской авиации сорвана попытка противника атаковать российские войска в направлении населённого пункта Софиевка Луганской Народной Республики», — сказал он.

При этом официальный представитель Минобороны уточнил, что в результате этого было уничтожено до 35 боевиков Киева, а также боевая бронированная машина и три пикапа ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД России заявили, что недоумение вызывает передача Азербайджаном Киеву «в качестве гуманитарной помощи» трансформаторов и генераторов.