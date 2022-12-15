Никосия, 15 декабря, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Одномоторный самолет рухнул в море в районе Какос-Орос близ Ираклиона, расположенного на острове Крит. Об этом 15 декабря сообщил портал Newsbomb.

Teo Одномоторный самолёт

По информации источника, один из пилотов погиб, второго удалось спасти. Состояния второго пилота не вызывает опасений.

Отмечается, что на место аварии прибыли вертолет BBC и катера береговой охраны.

О предположительных причинах ЧП не сообщается.