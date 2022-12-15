Харьков, Украина, 15 декабря, 2022, 15:00 — ИА Регнум. В захваченном боевиками ВСУ Харькове прогремели взрывы. Об этом 15 декабря сообщает прокиевское издание Klymenko Time в своём телеграм-канале.

gov. ua Сегодня в Харькове

Отмечается, что о взрывах в городе сообщают местные группы в различных соцсетях. Каких-либо других подробностей произошедшего не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что урегулирование украинского кризиса Москва согласится обсуждать в контексте реальных предложений, учитывающих законные интересы России.