Москва, 15 декабря, 2022, 16:55 — ИА Регнум. Согласно данным HeadHunter, по итогам 2022 года в России профессии врача, инженера, слесаря и программиста вошли топ самых востребованных, но в 2023 году можно ждать высокого спроса на логистов, менеджеров и учителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 декабря заявила директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко.

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«Сейчас четко высвечивается несколько позиций, — сказала она. — Во-первых, экономике в любом состоянии будут нужны логисты, потому что цепочки поставок будут достаточно серьезно меняться. Во-вторых, в условиях структурной трансформации, которая влечет и изменение условий функционирования разных бизнесов, крайне существенной будет востребованность в сильных менеджерах. В-третьих, изменяются рынки. Соответственно, потребуются маркетологи — те люди, которые смогут прогнозировать изменения спроса. Вопрос состоит только в том, что при сжатии многих рынков потребность в маркетологах хоть и будет выражена, но станет значительно меньше, чем была раньше».

По ее словам, население, приспосабливаясь к новой ситуации, также будет предъявлять спрос на так называемые «вечные» профессии: учителей, медиков, инженеров.

«Кроме того, в российской экономике продолжится цифровизация, поэтому IT-специалисты будут крайне востребованы. Те, кто пойдет учиться на IT-специальности, сделают обоснованный и эффективный выбор. Также, поскольку растет интернет-торговля, спросом будут пользоваться специалисты, связанные с обустройством маркетплейсов», — сказала Клячко.

В свою очередь, профессор департамента общественных финансов финансового факультета Финуниверситета при правительстве РФ Ольга Макашина заявила корреспонденту ИА REGNUM, что, несмотря на определенное улучшение ситуации с оплатой труда медиков и, соответственно, ростом престижа профессии, сказать, что врачей в российском здравоохранении достаточно, нельзя.

«Потребность остается высокой и, скорее всего, останется такой на протяжении ряда лет, так как подготовка врачей требует длительного времени, — сказала Макашина. — Особо остро потребность ощущается на региональном и местном уровнях, несмотря на усилия региональных и местных властей поддержать медиков. Что касается инженеров, да и рабочих профессий, то им очень долго не уделялось должного внимания (уровень заработной платы, качество подготовки, бюджетные места), а нынешний тренд на импортозамещение, создание новых для страны производств, безусловно, будет требовать таких профессий. Профессия программиста также останется востребованной в условиях нынешней информатизации и опять же необходимости переходить на отечественные платформы, которые для начала нужно разработать».

Напомним, что ранее были распространены итоги исследования, проведенного экспертами HeadHunter, которое показало, что в России врач, инженер, слесарь и программист оказались самыми востребованными профессиями по итогам 2022 года.