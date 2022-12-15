Москва, 15 декабря, 2022, 16:17 — ИА Регнум. Объём газа, отобранный из подземных хранилищ (ПГХ) Европы 13 декабря, оказался рекордным в этом году, если сравнивать с показателями предыдущих лет, сообщили 15 декабря в пресс-службе Газпрома.

Иван Шилов ИА REGNUM Газпром

«По данным Gas Infrastructure Europe, 13 декабря из подземных хранилищ Европы отобран максимальный, рекордный для этой даты объём газа за всю историю наблюдений — 738 млн куб. м», — сообщили в компании.

По странам данные следующие: объём, отобранный Германией из ПГХ в этом году 13 декабря, составил 250,1 млн куб. м, Францией — 117,6 млн куб. м, Чехией — 36,5 млн куб. м.

Проанализировав статистику последних лет, Газпром отметил, что нагрузка на ПХГ Европы в текущем осенне-зимнем периоде ожидается выше, чем раньше. Причина — изменения логистики, а также в источниках газоснабжения европейского рынка.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, европейские страны обсуждают возможность введения потолок цен на российский газ. Обсуждается цена в $2,1 тыс. за тысячу кубических метров.