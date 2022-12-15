Анкара, 15 декабря, 2022, 14:47 — ИА Регнум. После ухода с поста президента Турции нынешний турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган не собирается прекращать работу в Партии справедливости и развития, лидером которой он является. Об этом глава государства заявил журналистам 15 декабря в самолёте по возвращении из Туркменистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

Читайте также: Эрдоган выставит свою кандидатуру на выборы президента Турции в 2023 году

«Я член партии. Разве я уйду из этой партии? Я её основал. Возможно ли, чтобы я оставил друзей?» ― пояснил президент Турции.

Говоря о единомышленниках по партии, он вспомнил строки популярной турецкой песни: «Мы вместе ходили по этим дорогам, вместе мокли под дождем».

«Теперь во всех песнях, которые я слушаю, всё говорит мне о партии», ― цитирует РИА Новости Эрдогана.

Ранее по теме: Эрдоган: досрочных выборов в Турции не будет

Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента Турции, параллельно с которыми состоятся выборы в парламент страны, пройдут в июне 2023 года. Эрдоган на них будет представлять правящий «Народный альянс». Турецкий лидер уверен в своей победе, поскольку, по его словам, ему нет альтернативы.

Оппозиция ранее неоднократно заявляла, что действующий президент не может вновь претендовать на высший государственный пост, поскольку это станет для него третьим сроком. Минюст придерживается позиции, что после перехода Турции в 2018 году от парламентской к президентской форме правления, для Эрдогана выборы 2023 года будут вторыми.