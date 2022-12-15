Москва, 15 декабря, 2022, 14:46 — ИА Регнум. В России 35% объектов ТЭК защищены должным образом. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря, об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Duma.gov.ru Александр Хинштейн

«35% объектов ТЭК защищены должным, качественным образом», — сказал Хинштейн.

Он отметил, что сейчас объекты ТЭК охраняются зачастую ведомственной охраной, созданной самими этими предприятиями.

Накануне, по его словам, состоялась беседа с представителями Минэнерго, где говорилось о необходимости усилить охрану таких важных энергетических объектов.

«Росгвардия бьет тревогу», — сказал Хинштейн. — «Мы предлагаем увеличить ответственность для таких предприятий, но руководство Минэнерго всеми способами эту инициативу блокирует… Нужно сначала навести порядок у себя, а потом уже пытаться, если не получается это сделать, искать внешний источник для наведения порядка».

В Госдуме обсуждают законопроекты, ужесточающие наказание за незаконное проникновение на охраняемые силовыми ведомствами особо важные объекты.