Москва, 15 декабря, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла пакет законопроектов, ужесточающих наказание за незаконное проникновение на охраняемые силовыми ведомствами особо важные объекты, передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Росгвардия сейчас охраняет АЭС, в частности, Запорожскую АЭС и находящуюся не так далеко от границ с Украиной Курскую АЭС, отметил депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).

В частности, согласно поправкам в КоАП, самовольное проникновение на охраняемый объект будет наказываться не только штрафом в размере до 5 тыс. рублей (уже регулируется статьей КоАП 20.17), но и обязательными работами до 40 часов или арестом на срок до пяти суток.

Изменения предлагается внести в Уголовный кодекс. Так, УК уже содержит ответственность за повторное проникновение на подземные и подводные объекты, охраняемые ведомственной охраной и органами государственной охраны. Поправками положения дополняются квалифицирующим признаком — важный государственный объект, специальный груз, сооружение на коммуникациях.