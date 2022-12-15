Госдума ужесточает наказание за проникновение на охраняемые объекты
Госдума ужесточает наказание за проникновение на особо важные объекты
Москва, 15 декабря, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла пакет законопроектов, ужесточающих наказание за незаконное проникновение на охраняемые силовыми ведомствами особо важные объекты, передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря.
Росгвардия сейчас охраняет АЭС, в частности, Запорожскую АЭС и находящуюся не так далеко от границ с Украиной Курскую АЭС, отметил депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).
В частности, согласно поправкам в КоАП, самовольное проникновение на охраняемый объект будет наказываться не только штрафом в размере до 5 тыс. рублей (уже регулируется статьей КоАП 20.17), но и обязательными работами до 40 часов или арестом на срок до пяти суток.
Изменения предлагается внести в Уголовный кодекс. Так, УК уже содержит ответственность за повторное проникновение на подземные и подводные объекты, охраняемые ведомственной охраной и органами государственной охраны. Поправками положения дополняются квалифицирующим признаком — важный государственный объект, специальный груз, сооружение на коммуникациях.