Магас, 15 декабря, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Правительство Ингушетии подвело предварительные итоги реализации национальных проектов. Глава региона Махмуд-Али Калиматов отметил позитивные моменты в развитии республики, а также упомянул об имеющихся замечаниях.

Фото Алексея Гусева Национальные проекты

В Ингушетии состоялось расширенное заседание республиканского правительства под председательством главы региона Махмуда-Али Калиматова, в ходе которого были подведены предварительные итоги реализации национальных проектов.

Калиматов обратил внимание на позитивные стороны развития субъекта, связанные с политикой внедрения и реализации национальных проектов в разных областях, а также с иными мерами поддержки, которые практикуются в регионе. В частности, в период с 2019 по 2022 год на реализацию проектов в ряде сфер региону было направлено порядка 78 миллиардов рублей из федерального бюджета.

В текущем году Ингушетия участвует в 43 региональных проектах. По данным на 12 декабря на их реализацию в общей сложности предусмотрено 11 миллиардов 477 миллионов рублей. При этом бюджетные обязательства приняты на 11 миллиардов 4 миллиона рублей — это 96% от выделенной суммы. По оставшимся 4% 20 ноября было выделено дополнительное финансирование, а работа по контрактации, предположительно, завершится до 20 декабря.

T. me/mininform64 Национальный проект «Культура»

В соответствии с данными на 6 декабря в общей системе мониторинга Минфина РФ Ингушетия пребывает в зеленой зоне по кассовому исполнению по восьми нацпроектам. В их числе — «Демография», кассовое исполнение по которому составляет 99,9%, в то время как в среднем по СКФО реализация по нему достигает лишь 87%, а по России в целом — 88%. Высокий уровень кассового исполнения фиксируется и по проекту «Образование» — 81%, по СКФО он составляет 67%, а по России – 75%. По проекту «Жилье и городская среда» кассовое исполнение достигает 77%, по СКФО средний показатель – 98%, по России – 68%. Высокие показатели по кассовому исполнению Ингушетия показала и по проектам «Экология» — 93% (СКФО – 86%, РФ – 74%), «Малое и среднее предпринимательство» — 96% (СКФО – 97, Россия – 88%), «Безопасные и качественные автомобильные дороги – 100% (СКФО – 97%, РФ – 89%), «Международная кооперация и экспорт» — 70% (СКФО 87%, РФ 66%), «Туризм и индустрия гостеприимства» — 95% (СКФО – 97%, РФ – 77%).

Калиматов указал, что имеются некоторые замечания по срокам реализации. В частности, они затрагивают сроки строительства объектов в рамках нацпроекта «Образование». Как обратил внимание глава региона, важно устранить недочеты в самые короткие сроки и не допускать их в перспективе.

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Как заметил Калиматов, в данном случае дело касается объектов, которые имеют особое значение для жителей Ингушетии — школ. Федеральные власти, по его словам, пошли навстречу региону с учетом всех обстоятельств, и строительство пяти учреждений было перенесено на будущий год. Однако глава региона предупредил, что подобных переносов больше не будет.

«Если кто-то не справляется, буду делать соответствующие выводы и принимать решения. Речь идет о наших детях, их будущем», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.