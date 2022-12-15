Санкт-Петербург, 15 декабря, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Медицинская инфраструктура, созданная в Петербурге во время пандемии коронавирусной инфекции, будет задействована для борьбы с распространением гриппа и других ОРВИ, сообщил 15 декабря губернатор региона Александр Беглов в ходе III Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Беглов

«Вся структура, которая была создана для борьбы с ковидом, сохраняется по сегодняшний день, мы не расслабляемся, понимаем, что вызов может быть, и он сегодня есть», — цитирует слова Беглова ТАСС.

Губернатор пояснил, что речь идет о возможностях стационаров, поликлиник и лабораторий, отметив, что за последний год коечный фонд в Петербурге был увеличен более чем на 2,5 тыс. мест, появились больницы-трансформеры, которые могут в короткий срок быть переоборудованы в инфекционные госпитали.

«На сегодняшний день у нас гриппом и ОРВИ болеют дети, они оказались более незащищенными, хотя многие сделали прививки. <…> Тем не менее мы сегодня с этой ситуацией справляемся, она находится под контролем», — сказал Беглов.

Читайте также: Число новых заболевших ковидом в Петербурге превысило 1000 человек в сутки

Напомним, в Петербурге резко осложнилась эпидемическая ситуация по гриппу, особенно среди детей. Эпидемический порог превышен более чем на 77%, причем более 90% случаев заболевания вызваны штаммом свиного гриппа (A H1N1). Одновременно в Петербурге нарастает заболеваемость и коронавирусной инфекцией, суточное число случаев которой превысило 1000 человек.

Читайте также: Власти Петербурга заявили о начале эпидемии гриппа