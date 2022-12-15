Будапешт, 15 декабря, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Венгрия не проводит какой-либо специальной «политики вето» в Евросоюзе, заверил 15 декабря министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции с коллегой из Омана Бадром бен Хамадом Аль-Бусаиди.

Правительство Венгрии Петер Сийярто

Петер Сийярто пояснил, что Венгрия не проводит как таковой «политики вето», если решение противоречит венгерским интересам, страна не голосует. Дипломат объяснил, что в Брюсселе для принятия решений необходим «консенсус, а не диктат».

Ранее Петер Сийярто заявил, что соглашения Венгрии с Катаром и Оманом о поставках Будапешту нефти и газа не означают закрытие одних источников энергоресурсов и разворот к другим.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Венгрии рассказал, что страна заключила с Катаром политическое соглашение о начале коммерческих переговоров о поставках катарского газа.

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