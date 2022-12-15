Москва, 15 декабря, 2022, 14:34 — ИА Регнум. Единственный польский космонавт Мирослав Гермашевский до последнего оставался верен идеалам дружбы между Польшей и Россией. Об этом 15 декабря заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова по случаю известия о смерти космонавта.

Польский космонавт Мирослав Гермашевский

«Мы с глубоким прискорбием восприняли известие о кончине 12 декабря одного из самых выдающихся польских современников, первого и единственного космонавта Польши, Героя Советского Союза Мирослава Гермашевского», — сказала Захарова.

Представитель МИД РФ подчеркнула, что он поддерживал развитие отношений с Россией в том числе тогда, когда в Польше уже царила русофобия.

Напомним, Гермашевский умер в возрасте 81 года. В космос он летал в 1978 году на корабле «Союз-30». Он пробыл на советской орбитальной станции «Салют-6» почти восемь дней.