Москва, 15 декабря, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Недоумение вызывает передача Азербайджаном Киеву «в качестве гуманитарной помощи» трансформаторов и генераторов. Об этом 15 декабря рассказал источник в МИД России.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан и Россия

«Подобный шаг со стороны Баку вызывает недоумение. В рамках специальной военной операции ВС Российской Федерации уничтожают критическую инфраструктуру Украины, использующуюся киевским режимом для военных нужд», — приводит его слова ТАСС.

Также источник отметил, что такие поставки азербайджанской стороны, которые не могут принципиально изменить ситуацию в этом вопросе, не тянут на то, чтобы их можно было называть гуманитарной помощью.

Отметим, 11 декабря власти Азербайджана направили киевскому режиму якобы «в качестве гуманитарной помощи» 45 силовых трансформаторов и 50 генераторов.