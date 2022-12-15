Москва, 15 декабря, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Система оформления единых электронных виз для иностранных граждан готова. Об этом сообщил статс-секретарь, заместитель главы МИД РФ Евгений Иванов.

Mid.ru Заместитель главы МИД РФ Евгений Иванов

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«Она в принципе готова», ― отметил в беседе с ТАСС дипломат.

По его словам, её запуск будет обсуждаться правительством России в 2023 году.

«Все доклады к июню должны быть у правительства, возможно, и раньше это будет обсуждаться», ― указал Иванов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в МИД России заявили о том, что гражданам 52 стран будет предоставлена возможность оформления единой визы на специально созданном сайте. Планировалось, что работы по созданию специализированного сайта внешнеполитического ведомства для их оформления завершаться к концу года.

Отмечалось, что в числе стран «есть и те, чьи правительства предпринимают недружественные действия» в отношении России, но, несмотря на это, Ростуризм и МИД «выступают за незеркальный подход».