Брюссель, 15 декабря, 2022, 14:24 — ИА Регнум. В ходе беседы президента Литвы Гитанаса Науседы с журналистами 15 декабря перед последним в 2022 году саммитом стран Евросоюза в Брюсселе, одна из представительниц СМИ назвала его премьер-министром.

Официальное интернет-представительство президента Украины Гитанас Науседа

«Я президент, простите», — заявил ей Науседа после того, как журналистка обратилась к нему, как к премьер-министру.

Затем смутившаяся представительница СМИ извинилась перед литовским лидером.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что лидер Латвии Эгилс Левитс является «недопрезидентом» марионеточного государства, который собрался судить великую державу.