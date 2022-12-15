Москва, 15 декабря, 2022, 14:22 — ИА Регнум. На Щелковском шоссе на востоке Москвы произошло ДПТ с участие автобуса и маршрутки. Об этом 15 декабря сообщили в Госавтоинспекции столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«На щелковском шоссе в районе дома №24 водитель микроавтобуса совершил столкновение со стоящим на остановке автобусом. В результате… пострадали два пассажира микроавтобуса, которых с ушибами доставили в медучреждения», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП в Азербайджане с участие пассажирского микроавтобуса и грузового автомобиля погибли шесть человек.