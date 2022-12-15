Москва, 15 декабря, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект о полном государственном финансировании производства и проката национальных художественных (игровых) фильмов для детей и юношества, передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря.

Цитата из м/ф «Зима в Простоквашино». Реж. Владимир Попов. 1984. СССР Телевизор

«До ухода мейджеров нашим фильмам было очень трудно пробиться на экраны, в киносети», — заявила в ходе дискуссии глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская («Единая Россия»), отметив, что сейчас у отечественного кинематографа появился шанс.

Она также предложила киносетям запустить на большие экраны «суперхиты нашего детства», в частности, сказки Роу.

Законопроект определяет понятие фильма для детей и юношества как «предназначенный для распространения среди детей фильм, соответствующий по тематике, содержанию и художественно-стилистическому решению физическому, психическому, духовному и нравственному развитию детей, не достигших возраста восемнадцати лет».

Также предусматривается возможность полного государственного финансирования производства и проката национальных фильмов для детей и юношества, являющихся художественными (игровыми) фильмами.

Одновременно распространяется запрет приватизации организаций кинематографии, специализирующихся на показе фильмов для детей и юношества.