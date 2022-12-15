Москва, 15 декабря, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Федеральная резервная система США в очередной раз повысила ставку, и, по всей видимости, в 2023 году денежно-кредитная политика американского регулятора останется ястребиной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 декабря заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

Dan Smith ФРС США Вашингтон

«На своем последнем заседании ФРС США сообщила о повышении процентной ставки еще на 50 базисных пунктов — до 4,5%, и таким образом еще раз подтвердила свою глубокую приверженность борьбе с инфляцией, — сказал профессор. — Ставки повышаются уже шестое заседание подряд, несмотря на более низкий, чем ожидалось экспертами, индекс американских потребительских цен. По мнению главы ФРС Джерома Пауэлла, данные по инфляции за октябрь и ноябрь показывают некоторое снижение месячных темпов роста цен, но потребуется гораздо больше доказательств для полной уверенности в том, что инфляция находится на устойчивом пути к снижению. В этих условиях, несмотря на относительную стабилизацию цен, Федеральный резерв настроен весьма агрессивно, и, по ожиданиям влиятельных американских аналитиков, стоимость денег к концу года может превысить уровень 5%, при этом два прогноза говорят об уровне 5,75%!».

Как полагает Ильинский, Федеральный резерв, по всей видимости, продолжит свою сверхжёсткую денежно-кредитную политику в борьбе с заоблачной инфляцией.

«Небывало высокая стоимость американского доллара уже имеет многочисленные последствия как для американской, так и для мировой экономики. Начинается массовое разрушение переоцененных американских финансовых активов. Капитализация рынка криптовалют, с развитием которого было связано столько неоправдавшихся надежд инвесторов, уже упала на 65% — с 3 трлн долларов до скромного 1 трлн. Акции американских высокотехнологических компаний упали более чем вдвое. Кроме того, началось небывалое падение стоимости американской недвижимости, — сказал Ильинский. — Рост процентной ставки, который был задан американскими монетарными властями, уже вызвал обесценение основных мировых валют, включая евро, британский фунт, японскую иену, индийскую рупию и китайский юань».

Чтобы обуздать импортируемую из Америки инфляцию, которая в настоящее время чрезвычайно быстро перекинулась через океан во многие экономики мира, центральные банки всех стран вынуждены повышать базовые процентные ставки, что, по словам Ильинского, полностью уничтожает экономический рост.

«Почти все глобальные и региональные исследовательские институты значительно понизили свои прогнозы роста мировой экономики в 2022 году, причем многие из них продлили их до 2024 года. В некоторых странах ускорение роста вряд ли произойдет до 2025 года, и этот мрачный сценарий беспокоит многих, — констатировал профессор. — Денежно-кредитная политика Федерального резерва в следующем году по всем признакам останется ястребиной, потому что инфляция глубоко поразила экономику Соединенных Штатов, и постоянные попытки подавить инфляцию в США, используя исключительно монетарные инструменты, будут продолжаться».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Федеральная резервная система США объявила об очередном повышении ключевой ставки.