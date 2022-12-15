Москва, 15 декабря, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, направленный на развитие розничного рынка инвестиционных драгоценных металлов, передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Золото

В сопроводительных материалах отмечается, что в последние годы потенциальный спрос только на инвестиционное золото со стороны физических лиц оценивался в объеме до 50 тонн в год и на фоне санкций спрос на инвестиционные драгоценные металлы со стороны частного сектора существенно вырос.

Законом освобождается от налогообложения налогом на добавленную стоимость (НДС), в частности, операции по реализации драгоценных камней налогоплательщиками Государственному фонду драгоценных металлов и драгоценных камней РФ и региональным фондам, Центральному банку РФ и банкам.

Также устанавливается, что положения в отношении операций по реализации обработанных природных алмазов банками физическим лицам независимо от помещения этих обработанных природных алмазов в хранилища банков и положения в части применения ставки 0% при реализации обработанных природных алмазов Государственному фонду драгоценных металлов и драгоценных камней РФ, фондам драгоценных металлов и драгоценных камней субъектов РФ, ЦБ РФ и банкам налогоплательщиками, осуществляющими добычу драгоценных камней, применяются по 31 декабря 2023 года включительно.