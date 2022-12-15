Брюссель, 15 декабря, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис считает, что страны Евросоюза смогут договориться о максимальной цене на природный газ на европейском саммите в Брюсселе или на предстоящем совете министров энергетики. Об этом премьер Греции заявил журналистам 15 декабря по прибытии на встречу лидеров стран ЕС в Брюсселе.

European People's Party Кириакос Мицотакис

По его словам, европейские лидеры планируют рассмотреть вопрос стоимости энергии. Греция надеется, что после многих месяцев дискуссий в Евросоюзе смогут принять окончательное решение.

«Мы близки к тому, чтобы установить потолок на максимальную цену природного газа, наши аргументы уже известны всем странам — членам», — заявил Кириакос Мицотакис, призвав Европу послать четкий сигнал рынкам, что Евросоюз не позволит использовать природный газ «в качестве инструмента со стороны России».

Глава правительства Греции отметил, что власти продолжат принимать все меры, чтобы поддержать домохозяйства и предприятия. Планируется, что в декабре из госбюджета будут выделены €900 млн для поддержки греческих семей с низкими доходами, а также граждан, которые имеют право на пособия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД России заявили, что Москва быстро отреагирует на девятый пакет санкций Евросоюза, какие бы новые меры не были введены.

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