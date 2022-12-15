Санкт-Петербург, 15 декабря, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Автомобильный завод южнокорейского концерна Hyundai в Петербурге остаётся в состоянии простоя, дата выхода из которого не определена.

Дарья Драй ИА REGNUM Работа завода Hyundai в Петербурге (архивное фото)

«На данный момент объявлен простой до конца года», — сообщили «Деловому Петербургу№ в пресс-службе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (российская «дочка» концерна).

Петербургский завод Hyundai, который в период своего функционирования был вторым по объемам выпуска автомобилей в РФ после «АвтоВАЗа», приостановил штатную работу с 1 марта 2022 года, объяснив это проблемами с логистикой и финансовыми затруднениями при расчетах после введения Западом антироссийских санкций. Однако об уходе с российского рынка компания не объявляла.

Завод в Петербурге выпускал модели Hyundai Solaris, Hyunsai Creta и Kia Rio. Мощность предприятия составляет более 200 тыс. автомобилей в год.

Ранее стало известно о закрытии завода Toyota в Петербурге и об увольнении всех его сотрудников до конца 2022 года, а также о состоявшейся продаже бывшего завода Nissan ФГУП «НАМИ», контролируемому Минпромторгом. Этот завод перейдет под управление «АвтоВАЗа».