Донецк, 15 декабря, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Число пострадавших в результате обстрела Донецка возросло до девяти. Об этом 15 декабря сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Донецкая Народная Республика

«В результате обстрела ВФУ Ворошиловского и Киевского районов Донецка получили ранения девять человек, включая ребенка 2012 года рождения», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал о шести пострадавших при обстреле, среди которых четверо — женщины.

Как передает ИА REGNUM, ранее в СЦКК сообщалось об обстреле ряда населенных пунктов Донецкой Народной Республики (ДНР) со стороны ВСУ.