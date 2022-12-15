Москва, 15 декабря, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Москва призывает Кишинёв не политизировать коммерческую деятельность Газпрома, поставляющего природный газ в Молдавию. Об этом 15 декабря заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Она отреагировала на заявление вице-премьера Молдавии Андрея Спыну о намерении подать в суд на Газпром, который якобы виноват в энергетическом кризисе в республике.

«Хотела бы в очередной раз призвать молдавских партнёров отказаться от политизации находящихся исключительно в коммерческой плоскости вопросов двустороннего сотрудничества», — сказала Захарова.

Представитель МИД РФ назвала обвинения Спыну «безосновательными». Она предположила, что он таким образом пытается оправдаться перед «западными кураторами» за возобновление импорта электроэнергии из Приднестровья.

Захарова напомнила, что Газпром уже не одно десятилетие поставляет газ в Европу и остаётся надёжным партнёром, между тем молдавская сторона неоднократно нарушала свои обязательства, срывая сроки оплаты.

Напомним, Газпром в октябре сократил поставки газа в Молдавию и Приднестровье из-за того, что Киев ограничил работу украинской газотранспортной системы. Кишинёву пришлось с декабря отдавать свою долю Тирасполю, чтобы получать оттуда дешёвую электроэнергию. Внутренние нужды Молдавии покрываются за счёт резервов.