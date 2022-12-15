Москва, 15 декабря, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Россия предложила Сербии конкретные пути преодоления косовского конфликта. Пакет поручений об этом имеется у посла России в Сербии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга 15 декабря.

Serbia.mid.ru Александр Аркадьевич Боцан-Харченко

«У посла России в Сербии, который находится в плотном контакте с сербским руководством, есть поручение о конкретных шагах в поддержку, заключающихся в нормализации или предложении путей нормализации ситуации», — заявила Захарова.

По словам дипломата, в настоящее время ожидают реакции Белграда на предлагаемые шаги в поддержку нормализации ситуации вокруг Косова.

Напомним, ранее посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко опроверг утверждение ряда стран Запада о неготовности России заниматься косовской проблемой в настоящее время из-за конфликта на Украине. По словам дипломата, Россия всегда следит за событиями в Сербии.