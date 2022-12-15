Москва, 15 декабря, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Урегулирование украинского кризиса Москва согласится обсуждать в контексте реальных предложений, учитывающих законные интересы России, сообщила 15 декабря журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Карта России и Украины

Российский дипломат пояснила, что Москва готова «обсуждать урегулирование украинского кризиса, но только в том случае, если поступят реальные, а не придуманные предложения».

Официальный представитель МИД России пояснила, что это обсуждение станет возможным, когда вторая сторона переговоров будет учитывать новые реалии, в которых находится сейчас Украина, а также законные интересы России.

Напомним, четыре территории в конце сентября воссоединились с Россией: Херсонская и Запорожская области, ранее находящиеся в составе Украины, а также две республики Донбасса.