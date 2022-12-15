Донецк, 15 декабря, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Бандеровские формирования обстреляли ряд населённых пунктов в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 15 декабря сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Донецкая народная Республика

Уточняется, в 08:02 (совпадает с мск) ВСУ обстреляли Киевский район Донецка, выпустив по нему три снаряда калибра 155 мм, в 09:08 выпустили шесть снарядов калибра 155 мм по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, в 09:40 — 11 снарядов калибра 122 мм по Озеряновке, в 09:45 — шесть снарядов калибра 155 мм по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, а в 10:05, 10:10 и 10:40 — восемь снарядов калибра 152 мм, семь выстрелов из танка и шесть мин калибра 120 мм соответственно по Майорску.

Также указывается, что в 10:42 киевские нацисты выпустили пять снарядов калибра 155 мм по Кировский району Донецка, в 10:45 — три снаряда калибра 155 мм по Куйбышевскому району Донецка, в 11:10 — шесть снарядов калибра 152 мм по Пантелеймоновке, в 11:30 — пять снарядов калибра 152 мм по Зайцево, в 11:45 — пять снарядов калибра 152 мм по Горловке и три мины калибра 120 мм по Красному Партизану, в 12:50 – три мины калибра 120 мм по Горловке, в 13:20 – шесть снарядов калибра 155 мм по Кировскому и Петровскому районам Донецка, а также в 13:36 – три снаряда калибра 155 мм по Киевскому району Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что число пострадавших из-за обстрела Донецка со стороны ВСУ выросло до шести.