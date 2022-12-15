Москва, 15 декабря, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Россия быстро отреагирует на девятый пакет санкций Евросоюза, какие бы новые меры ни были введены. Об этом 15 декабря в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

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«Какие бы новые меры ни были введены ЕС, наш ответ не заставит себя ждать», ― подчеркнула российский дипломат.

Она добавила, что «вся ответственность за спровоцированные нелегитимные действия ЕС, риски обострения глобальных продовольственных энергетических и экономических проблем будет лежать исключительно на Брюсселе и его политических спонсорах в Вашингтоне и Лондоне».

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«Будем и впредь реагировать на любые недружественные выпады в наш адрес», ― заключила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, на встрече 12 декабря главы МИД стран ЕС не смогли прийти к соглашению по девятому пакету антироссийских санкций. Ожидается, что санкции затронут 200 физлиц, компаний и организаций, включая три банка, предприятия военно-промышленного комплекса, энергетического комплекса и горнодобывающей промышленности. Кроме того, под европейские санкции подпадают четыре российских телеканала.